Пам`ять жертв депортації 1944 року вшанували в Криму

У Криму вшанували пам`ять жертв депортації 1944 року – вірмен, болгар і греків.

На пероні залізничного вокзалу Сімферополя представники вірменських, болгарських, грецьких національно-культурних товариств та влади автономії поклали вінки і квіти до меморіальної плити, що нагадує про цю скорботну подію, повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Священик вірменської апостольської церкви Сімферополя отець Артур ГЕВОРКЯН провів поминальну службу.

Крім вірмен, болгар і греків, з Криму були виселені представники й інших народів: у 1941 році – кримські німці, а у травні 1944 року – кримські татари.