Рада дозволила російську у судах
15:50, 24 червня 2009Крым
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Закон набуває чинності з 1 січня
Верховна Рада дозволила ведення судочинства російською мовою за згодою учасників судового процесу.
За прийняття в цілому законопроекту "Про судоустрій України" (щодо судочинства державною і російською мовою) проголосували 323 депутати за 226 необхідних.
За чинним законодавством, судочинство ведеться виключно українською мовою.
Крім того, Рада надала право громадянам, які недостатньо володіють українською або російською мовою, користуватися в ході судового процесу рідною мовою й послугами перекладача.
Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року.
Цей законопроект був внесений на розгляд Ради ще в 2007 році депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.
Українська правда
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