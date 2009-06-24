Сумнівним вином торгують в центрі Євпаторії

У Євпаторії не вдається присікти незаконну торгівлю розливним вином сумнівної якості на головній алеї парку Фрунзе, улюбленого місця відпочинку курортників, і на вулиці Горького.

Як повідомила прес-служба мерії, розібратися в ситуації влада просить євпаторійську прокуратуру. У міське наглядове відомство направлено листа.

«Якщо після втручання прокурора контролюючі служби не приймуть необхідні заходи, це буде розцінено як прояв корупції», - заявили в мерії.

Серед інших проблем Євпаторії - установка самовільних торгівельних наметів в курортній зоні міста. «З такими підприємцями розмова коротка: не реагують на запобігання - об`єкти будуть демонтовані», - говорять в мерії.