Райсуд не визнав Блінова секретарем міської ради Сімферополя

Київський районний суд Сімферополя відмовив Володимиру БЛІНОВУ в задоволенні позовних вимог про його відновлення на посаді секретаря Сімферопольської міської ради, повідомляє прес-центр мерії.

19 березня повноваження БЛІНОВА були достроково припинені на сесії. 14 травня прибічники мера Геннадія БАБЕНКА обрали нового секретаря міськради. Їм стала головний лікар 7-ої міськлікарні Сімферополя, депутат Людмила ПИХТЄЄВА.

«Прийняте судом рішення підтверджує правову позицію Сімферопольської міської ради і мера стосовно даної суперечки», - заявили в прес-центрі.

У повідомленні не уточнюється, чи планує БЛІНОВ подавати апеляцію на рішення райсуду.