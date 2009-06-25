Україна прослуховує громадян

Правозахисники констатують значне збільшення видачі судами санкцій на прослуховування громадян

Про це повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, презентуючи звіт Української Гельсінської спілки за 2008 рік сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"У 2008 році ті процеси, які розвивалися з 2005 року, вони поступово загострилися, зокрема, дуже збільшилося, майже в півтора рази, стеження держави за громадянами: у минулому році відповідні санкції, видані судами, досягли 25 тисяч, це свідчить про те, що держава прослуховує громадян", - сказав він.

За його словами, у Нідерландах, Франції, США аналогічних дій "трохи більше тисячі".

Продовжуючи тему прав людини в Україні, Є.ЗАХАРОВ відзначив, що в системі МВС є певні відчутні зрушення щодо покращення поводження з громадянами, "а ось в Департаменті з питань виконання покарань - зовсім ніяких: він завжди лише охороняє свою безкарність". "Саме тому найближчі роки ми будемо більше займатися ним, оскільки те, що існує, це - анахронізм", - сказав правозахисник.

У свою чергу голова правління Української Гельсинської спілки Аркадій БУЩЕНКО дав критичну оцінку діяльності органів прокуратури. "Прокуратура в Україні залишається за формою, за правовідносинами такою, як була при Петрі І: ніякого уявлення про те, якою прокуратура має бути в сучасному суспільстві у її керівництва, схоже, немає", - сказав він.