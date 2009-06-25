Коні гублять Долину привидів

Популярний туристичний об`єкт Криму – Долину привидів – гублять коні, що належать комерційним структурам та катають відпочивальників.

Про це заявив начальник управління курорту, туризму і інформації виконкому міськради Алушти Валерій ПЕТРОВСЬКИЙ сьогодні на колегії Мінкурортів Криму.

За даними чиновника, влітку на випасі в Долині привидів знаходяться приблизно 700 коней. «Кожен другий двір має коней, які знаходяться на вільному випасі. Там немає вже жодної рослини, залишилися одні палички! Дивитися нема на що! Все затоптано», – сказав ПЕТРОВСЬКИЙ.

Він запропонував «прибрати кінний туризм», залишивши на горі Демерджі лише три фірми, що працюють законно.