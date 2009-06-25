90% водних об`єктів Алушти працюють «в чорну»

Абсолютна більшість водних об`єктів працюють в Алушті без ліцензій.

Як заявив начальник управління по курорту, туризму і інформації виконкому Алуштінської міськради Валерій ПЕТРОВСЬКИЙ сьогодні на колегії Мінкурортів Криму, приблизно 10% водних об`єктів звернулися за ліцензіями. «Всі інші працюють «в чорну», - сказав чиновник.

ПЕТРОВСЬКИЙ пояснив таке положення складністю отримання ліцензії. За його словами, зараз за один день документ у Києві вже не оформити.

Для уникнення травматизму прокатникам гидроциклів запропоновано купити надувні «мости» і встановити такі об`єкти в морі, на відстані 300 метрів від берега. «Він (прокатник) бере клієнта, завозить туди, і людина в 300-метровій зоні від берега може плавати», - сказав ПЕТРОВСЬКИЙ.