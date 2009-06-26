Фестиваль граффіті планується провести в Севастополі

Фестиваль граффіті планується провести в серпні в рамках днів Великобританії у Севастополі.

Як відзначив перший заступник голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН, біля Севастополя багато підпірних стінок, на яких любителі граффіті після конкурсного відбору "зможуть познайомити зі своєю творчістю однодумців".

"Використовуючи позитивний досвід англійської сторони, таким чином спробуємо залучити до творчої роботи любителів цього різновиду молодіжної субкультури", - сказав чиновник, повідомляє прес-служба адміністрації.