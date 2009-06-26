Помер Майкл Джексон

У госпіталі в Лос-Анджелесі помер відомий американський співак Майкл Джексон.

Він був госпіталізований з серцевим нападом, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ.

Джексон досяг міжнародної популярності в 12 років як вокаліст організованої ним зі своїх братів групи Jackson 5. Згодом став найбільш комерційно успішним сольним артистом в історії і був проголошений «Королем поп-музики». Найбільше визнання мають альбоми Off the Wall (1979), Thriller (1982) і Bad (1987), причому Thriller занесений до Книги рекордів Гіннеса як диск усіх часів і народів, що продавався найкраще.