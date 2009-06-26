Злива знищила посіви зернових

За попередніми підрахунками, близько однієї тисячі гектарів зернових загинуло в Раздольненському районі Криму через дощі з градом, що пройшли напередодні.

Як повідомили у прес-службі Кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зливи були у четвер з 15.30 до 16.30 на території Серебрянської сільської ради.

«Загинуло приблизно 2% від загальної площі посівних району і частково підтоплені населені пункти», - говориться в повідомленні.

Мобільно-оперативна група об`їхала 7 населених пунктів району. «Встановлено, що в районі сіл Каштанівка і Орловка спостерігається знищення посівів зернових культур, в районі села Каштанівка - часткове підтоплення дворів, городів; будинки і населення не постраждали, вода рухається у напрямі балки за селом. Решта населених пунктів не постраждала», - говориться в повідомленні.

Сьогодні вранці відбулася робоча нарада з керівниками постраждалих сільгосппідприємств. Працює комісія з визначення збитків.