Штормове попередження в Криму

Штормове попередження оголошене на п`ятницю і суботу в Криму через очікуване погіршення погодних умов.

«Згідно з даними Кримського гідрометцентру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 26-27 червня на території автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град, шквалистий вітер 19-24 метрів за секунду», - повідомили у прес-службі МНС Криму.

Через погіршення погоди можливо виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних з порушенням функціонування об`єктів життєзабезпечення, пошкодженням (обривом) ліній електропередач і ліній зв`язку, затрудненнями в роботі транспорту, обвалами слабозакріплених конструкцій і рекламних щитів, порушеннями в роботі дренажно-колекторних мереж, локальним підтопленням, збільшенням кількості дорожніх аварій.

«Керівникам служб і відомств необхідно вжити заходи для попередження НС і нормального функціонування об`єктів життєзабезпечення», - підкреслили рятувальники.

Бійці МНС радять жителям і гостям Криму відкласти відвідини гірничо-лісових масивів.

Рятувальники нагадують, що під час грози не можна знаходитися на відкритій території, біля дерев, що самотньо стоять, і у воді.

При виникненні надзвичайних подій слід телефонувати 101.

Як повідомляв УНІАН, через зливи з градом, що пройшли напередодні, загинуло, за попередніми підрахунками, близько 1 тис. га зернових в Роздольненському районі Криму. Підтоплені подвір’я.