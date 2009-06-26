Збитки від негоди у Криму оцінюють у 15 мільйонів
Автономія проінформувала Кабмін
Збитки, завдані стихією в Роздольненському районі Криму, можуть становити близько 15 млн. грн.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив представник Ради міністрів Криму з посиланням на міністра аграрної політики автономії Павла АКИМОВА.
«Міністр заявив, що пошкоджено близько 10 тисяч гектарів посівів. За його оцінками, збитки - до 15 мільйонів», - повідомив співбесідник агентства.
Напередодні через зливи з градом сталося часткове підтоплення ряду населених пунктів Роздольненського району, пошкоджені посіви зернових, постраждали дрібні тварини і кури. Жертв серед населення немає.
Крим проінформував Кабінет міністрів України про ситуацію, що склалася.
Комісія, що складається з представників місцевих влад Роздольненського району, підраховує втрати зернових і уточнює суму збитків.