Збитки від негоди у Криму оцінюють у 15 мільйонів

13:00, 26 червня 2009
Крым
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Автономія проінформувала Кабмін

Збитки, завдані стихією в Роздольненському районі Криму, можуть становити близько 15 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив представник Ради міністрів Криму з посиланням на міністра аграрної політики автономії Павла АКИМОВА.

«Міністр заявив, що пошкоджено близько 10 тисяч гектарів посівів. За його оцінками, збитки - до 15 мільйонів», - повідомив співбесідник агентства.

Напередодні через зливи з градом сталося часткове підтоплення ряду населених пунктів Роздольненського району, пошкоджені посіви зернових, постраждали дрібні тварини і кури. Жертв серед населення немає.

Крим проінформував Кабінет міністрів України про ситуацію, що склалася.

Комісія, що складається з представників місцевих влад Роздольненського району, підраховує втрати зернових і уточнює суму збитків.

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