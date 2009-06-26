Екс-прокурор Криму очолить Мін‘юст?

Кабмін назвав кандидатів на посади

Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду. Кабмін пропонує призначити: Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України; Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України; Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України. Постанову пропонується прийняти відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України. *** ШЕМЧУК є народним депутатом України. Раніше працював прокурором Криму, потім представником Президента в автономії.

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