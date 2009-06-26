Екс-прокурор Криму очолить Мін‘юст?

16:11, 26 червня 2009
Крым
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Кабмін назвав кандидатів на посади

Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду.

Кабмін пропонує призначити:

Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України;

Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України;

Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України;

Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України;

Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України.

Постанову пропонується прийняти відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України.

*** ШЕМЧУК є народним депутатом України. Раніше працював прокурором Криму, потім представником Президента в автономії.

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