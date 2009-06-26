Екс-прокурор Криму очолить Мін‘юст?
16:11, 26 червня 2009Крым
0 0
Кабмін назвав кандидатів на посади
Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду.
Кабмін пропонує призначити:
Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України;
Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України;
Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України;
Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України;
Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України.
Постанову пропонується прийняти відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України.
*** ШЕМЧУК є народним депутатом України. Раніше працював прокурором Криму, потім представником Президента в автономії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter