Пиво подорожчає

З сьогоднішнього дня набув чинності закон щодо збільшення акцизного збору на пиво на 93,5% – з 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада України ухвалила закон ”Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2009 рік” і деякі інші закони України”, який передбачає підвищення акцизу на пиво.

Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося спрямувати на додаткові витрати, пов`язані зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася у розмірі 160 млн. грн. Окрім того, ці кошти планувалося спрямувати на реалізацію заходів щодо цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі ”Будинок-музей Т.Г.Шевченко” – 22,5 млн. грн.

Проте після того, як закон було передано на підпис Президентові, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада має намір спрямувати не лише на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого апарату. Згідно з цим законом, передбачалося збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветувал цей закон. 23 червня ВР ухвалила його в новій редакції. Парламент частково підтримав пропозиції Президента. Зокрема, врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень про збільшення витрат на утримання ВР у розмірі 97 млн. грн.

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Від сьогодні в набув чинності Закон № 1202-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору», яким підвищено акциз на алкоголь.

Закон передбачає підвищення з 1 липня 2009 року ставок акцизного збору на ігристі і газовані вина в 1,5 разу – з 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на інші напої (сидр, перрі (грушевий напій), медовий напій), що перебродили, суміші з напоїв, що перебродили, підвищено на 25% – з 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирту.

Крім того, з 1 листопада 2009 року будуть підвищені на 50% ставки на важкі дистиляти – з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро, відповідно, за 1000 кг.

Також передбачається щорічне, починаючи з 2010 року, проведення індексації ставок акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін за 12 місяців, що минули.

Кабінет міністрів України не пізніше 1 серпня повинен публікувати ставки акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.