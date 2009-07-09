Хулігани отримали від 3 до 6,6 років в`язниці за побиття міліціонерів

Від 3 до 6,6 років в`язниці отримали шестеро громадян, що напали на співробітників міліції в березні в Сімферополі, повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

Центральний районний суд Сімферополя порахував достатніми зібрані прокуратурою докази їх вини в умисному завданні правоохоронцям тілесних ушкоджень і заволодінні вогнепальною зброєю.

"За цю волаючу зухвалість суд призначив підсудним покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6,6 років", - йдеться у повідомленні прес-служби наглядового відомства.