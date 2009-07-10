Крим зібрав 1 мільйон тонн зерна

Аграрії Криму зібрали 1 мільйон тонн зерна нового урожаю, повідомила прес-секретар голови Верховної Ради автономії Алла ГОРЕВА.

Кримський спікер Анатолій ГРІЦЕНКО, прем`єр автономії Віктор ПЛАКІДА і постійний представник Президента в Криму Леонід ЖУНЬКО привітали хліборобів «з великою трудовою перемогою».

«Цей успіх досягнутий в непростій економічній ситуації і складних погодно-кліматичних умовах», - відзначили чиновники.

Глава кримського парламенту уточнив: рік почався з відсутності дощів, потім були квітневі нічні заморозки, після «припинення подачі води з Північно-Кримського каналу для поливу полів - в держави не знайшлося грошей, щоб сплатити її закачування».

Крім того, ГРИЦЕНКО заявив, що якщо в минулому році кримським аграріям з державного бюджету України було виділено 228 млн. грн., то в цьому - лише 20 млн. грн.

Згідно з оперативними даними кримського Міністерства аграрної політики, середня врожайність по автономії складає 22,6 центнера зерна з гектара.