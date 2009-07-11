30 тисяч людей зібралися на відкриття байк-шоу в Севастополі

Близько 30 тисяч людей зібралися цієї ночі в Севастополі, на 17-му кілометрі Ялтинської траси, на відкритті XIII міжнародного байк-шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, для участі в заході прибули від однієї до півтора тисяч байкерів з України, Росії, Білорусі, Молдови, низки країн далекого зарубіжжя.

Церемонія відкриття байшк-шоу почалася о 19.00 на промисловому майданчику-кар`єрі Балаклавського рудоуправління біля гори Гасфорт.

У церемонії також взяли участь представники керівництва Севастопольської міськдержадміністрації, Севастопольської міськради, Балаклавської райдержадміністрації.

До півночі на спеціально обладнаній сцені виступали групи «Мордор», «Монгол Шуудан» і «Пілот».

Кульмінаційна частина, присвячена 65-річчю звільнення міста-героя Севастополя від фашистських загарбників, - вистава з використанням трюків, технічних, музичних, відео- і кіноефектів, лазерної анімації - розпочалася рівно опівночі.

Спеціальне шоу продемонстрували члени мотоклубу «Нічні вовки» на чолі з лідером Олександром ЗАЛДОСТАНОВИМ («Хірург»). Потім шоу-програма продовжилася за участю груп «Аліса» і «Корсика».

Раніше подібні фестивалі проходили в Калінінграді (Росія).