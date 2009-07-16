У Чорному морі шукають російського підлітка на гумовому човні

Рятувальники другий день шукають зниклого в морі 16-річного росіянина, який перебував на відпочинку в Криму. Напередодні в повітря двічі знімався вертоліт Мі-8, але пошуки не принесли результату.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, повідомлення про пропажу хлопчика надійшло 15 липня об 11.05.

Сім`я з міста Люберці Московської області відпочивала на дикому пляжі в Чорноморському районі на заході Криму. «Підліток вирішив поплавати на гумовому човні. Цього дня був північно-західний вітер, швидкістю до 10 метрів за секунду. Через деякий час човен зник із виду. Батьки забили на сполох», - повідомили в МНС.

За хлопчиком вирушив приватний катер. Пройшовши на п`ять кілометрів, він був змушений повернутися через хвилювання моря, що наростало. Тоді батьки підлітка звернулися в МНС.

У пошуках були задіяні п`ять плавальних засобів і вертоліт МНС з рятувальною групою на борту.

Вертоліт піднімався в повітря двічі. Пошукова операція тривала сім годин. «Під час першого вильоту була обстежена акваторія моря від мису Урет до гирла озера Донузлав на відстані 42 км у море від берега. Під час другого вильоту була перевірена територія від мису Урет до мису Тарханкут на відстані 40 км у море від берега», - йдеться в повідомленні. Ні човна, ні підлітка знайдено не було.

У цей час судами була обстежена прибережна лінія і акваторія моря від мису Тарханкут до гирла озера Донузлав на відстані 25 кілометрів по береговій смуги і майже 10 кілометрів у море від берега.

Близько восьмої години вечора 15 липня пошукові роботи припинили у зв`язку з погіршенням погоди і настанням темноти. Пошук відновили сьогодні вранці.