Путін має поставити на місце Сердюкова за інцидент з ракетами?

Заступник голови Комітету Держдуми з безпеки Віктор ІЛЮХІН вважає, що уряд Росії має відреагувати на інцидент з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН у Москві.

«Сьогодні в російській армії далеко не все благополучно і, мабуть, розхлябаність торкнулася всіх і вся. Звичайно, реакція уряду мала бути, серйозно слід поставити на місце міністра оборони Росії (Анатолія СЕРДЮКОВА) за такі витівки», - сказав В.ІЛЮХІН.

Депутат зазначив, що в даному випадку напрошується один висновок: треба було забезпечити дуже надійний захист при перевезенні російської зброї, тим паче ракет.

Він підкреслив, що висновки мають бути зроблені незалежно від відносин Росії і України, оскільки є загальноприйняті правила, котрі повинні використовуватися при перевезенні таких вантажів.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя.

Раніше джерело в Управлінні МВС Севастополя повідомило, що до складу затриманої співробітниками ДАІ колони вантажних автомашин ЧФ Росії входили три ракетовози на базі автомашини «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони і пожежного спецавтомобіля.

Пред`явити правоохоронцям для огляду вантаж російські військовослужбовці відмовилися, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, зазначив співрозмовник агентства. Проте українські правоохоронці наполягли на проведенні перевірки і встановили, що вулицями міста провозять без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, сказав співрозмовник агентства, ніякого узгодження на це перевезення з компетентними органами України не було.

13 липня УНІАН надіслав письмові звернення в прес-служби МЗС РФ і Міноборони РФ з проханням прокоментувати цей інцидент, утім відповіді поки що не надходило.