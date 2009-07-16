SMS про відключення мобільних телефонів є провокацією

SMS-повідомлення про відключення діючих мобільних телефонів, що надходять на телефони громадян, є провокаційними й спрямовані на зрив заходів щодо наведення порядку на ринку, заявили у прес-службі держпідприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

Як наголошується в повідомленні, «на мобільні телефони громадян почали надходити SMS-повідомлення з погрозами про відключення через декілька днів їхніх телефонів», при цьому, «часто відправники таких повідомлень посилаються на відсутність кодів IMEI цих телефонів» в узагальненій базі даних. Абоненти, які отримали такі повідомлення, за даними Центру, звертаються за роз`ясненнями до УДЦР.

IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону й служить для його ідентифікації в мережі оператора.

В УДЦР зазначили, що більшість людей, які повірили SMS, пов`язують інформацію із введенням в Україні нових правил ввезення мобільних телефонів з-за кордону і створення узагальненої бази даних кодів IMEI.

На переконання УДЦР, надходження повідомлень такого характеру на телефони громадян України, «є не чим іншим, як провокаційним наміром певних зацікавлених осіб, які таким чином прагнуть заплутати людей, викликати їхнє незадоволення заходами держави, спрямованими на захист прав споживачів і наведення цивілізованого порядку на ринку мобільних телефонів, а також поставити під сумнів успішність виконання програми щодо легалізації мобільного ринку в Україні».

«УДЦР у зв`язку з цим зазначає, що всі повідомлення про відключення, якщо вони не стосуються питання оплати за надані оператором послуги, є неправдивими», - акцентує прес-служба.

УДЦР також повідомляє, що коди IMEI всіх телефонів (незалежно від того, хто є їх виробником і від того, як вони потрапили в Україну), які будуть підключені до мережі оператора в період до 30 липня 2009 року, будуть обов`язково внесені до узагальненої бази даних кодів IMEI, й ці телефони без обмежень обслуговуватимуться всіма операторами мобільного зв`язку.

Перевірити ж наявність коду IMEI мобільного телефону, яким абоненти користуються сьогодні, в узагальненій базі даних можна буде лише після 30 вересня 2009 року.

Згідно з рішенням НКРЗ про Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв та Положенням про ввезення в Україну таких пристроїв, із 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення й реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство «Український державний центр радіочастот» у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.