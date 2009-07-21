США підтримують прагнення України вступити в НАТО

Сполучені Штати Америки підтримують прагнення України вступити до НАТО, заявив віце-президент США Джозеф БАЙДЕН сьогодні на спільній з українським Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції у Києві.

«Якщо ви бажаєте бути частиною євроатлантичної інтеграції, ми це рішуче підтримуватимемо. Ми не визнаємо, і - хочу це підкреслити - будь-яких сфер інтересів, і ніхто не має права вам та іншим державам диктувати, наказувати, в які союзи ви будете вступати, які двосторонні стосунки ви будете мати», - сказав Дж.БАЙДЕН.

Як передає кореспондент УНІАН, Дж.БАЙДЕН нагадав слова Президента США Барака ОБАМИ, сказані ним у Москві, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і незалежність України та її право на власний вибір.