Адміністрацію Севастополя звинуватили в земельному дерибані

Севастопольська міська рада звинуватила міську державну адміністрацію в протизаконній передачі ряду юридичних осіб земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії міськрада після оголошення висновків колегії Рахункової палати України з аудиту управління в галузі використання і охорони земель Севастополя прийняла звернення до вищих посадовців України і правоохоронних органів, в якому просить їх відреагувати на протиправну діяльності посадовців міської адміністрації, а також притягнути до кримінальної відповідальності винних у незаконному використанні бюджетних коштів і земель.

«В даний час триває злочинна практика Севастопольської адміністрації щодо передачі юридичним особам земельних ділянок, які залучаються ними в незаконний оборот земель, і відразу ж відчужуються іншим особам шляхом укладення незаконних і удаваних оборудок», - говориться зверненні. Тим самим, говориться в документі, «державі і територіальній громаді міста завдано величезної шкоди».

На думку депутатів Севастопольської міськради, «злочинні дії стали можливі через те, що органами прокуратури і правоохоронними органами, незважаючи на неодноразові звернення ради, і на всю ту інформацію, що зібрана і є у розпорядженні даних органів, не зроблено жодного реального кроку для припинення злочинної діяльності».

Голова Севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН висловив переконання, що, приймаючи таке звернення, міськрада намагається переключити увагу людей з інциденту щодо отримання депутатом Сергієм СМОЛЬЯНІНОВИМ хабара. Наприкінці червня СМОЛЬЯНІНОВ був затриманий на місці злочину після отримання 55 тисяч доларів за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га в межах Севастополя.

«Позачергова сесія відбулася лише з однієї причини: нашій «регіональній більшості» гостро необхідно переключити громадську думку», - сказав КУНІЦИН.

Він нагадав, що 17 червня суд за позовом міськадміністрації заборонив до розгляду по суті обнародувати, публікувати і користуватися звітами і висновками Рахункової палати, проте, за його словами, керівництво міськради все ж таки провело сесію.

За словами голови МДА, «історія з хабаром очок «САРАТОВУ (Валерій САРАТОВ - голова Севастопольської міськради) і компанії» не додала. «Ці панове вмудрилися підставити і партію, і свого лідера. Тепер завдання: відтягнути суд, переключити увагу людей. Як? Нічого нового не придумали - «витягують» БОРИСОВА з його «висновками» (начальник Територіального управління Рахункової палати України у Севастополі Валентин БОРИСОВ)», - сказав він.

«Зважаючи на ігнорування міськрадою Конституції і законів України, зокрема, за порушення рішення суду, Севастопольська міська державна адміністрація подає документи до правоохоронних органів на голову міськради САРАТОВА і голову територіального управління Рахункової палати України БОРИСОВА», - додав КУНІЦИН.