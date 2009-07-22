Тимошенко сама себе похвалила за виплату компенсацій кримчанам

Кабінет міністрів виконав всі зобов`язання з виплати компенсацій тим, хто постраждав в результаті нещодавнього стихійного лиха у Криму, Волинській та Вінницькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Ми брали на себе зобов`язання виплатити грошову допомогу тим сім`ям, у яких постраждали житло, сільськогосподарські посіви, і ми виконали свої зобов`язання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, грошову допомогу одержали 6095 сімей. «Це величезна кількість людей, які захищені урядом і господарство яких сьогодні підтримане спеціальними виплатами від уряду», - вважає вона.

Прем`єр також повідомила, що за рахунок бюджетних коштів відновлено житлові будинки. «По суті, у Вінницькій і Волинській областях повністю завершені ці роботи», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА запропонувала включити до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду питання про виділення додаткових коштів для подолання наслідків природної стихії в Автономній Республіці Крим.