Зупинка російських БТРів у Севастополі (дві версії + фото)

Міліція Севастополя спростовує повідомлення російських ЗМІ про затримання колони бронетранспортерів Чорноморського флоту, що брали участь у генеральній репетиції параду з нагоди Дня ВМФ.

«Ніякої зупинки, або, тим більше, блокування колони бронетранспортерів міліцією не було. Після взаємного узгодження з владою командування ЧФ РФ із тим, щоб не створювати небезпеку руху транспорту й з метою збереження екології ухвалило рішення відправити бронетранспортери до місця постійної дислокації морським шляхом, на кораблі», – сказала кореспонденту УНІАН начальник відділу громадських зв`язків УМВС України в місті Севастополі Рената МАЙБОРОДА.

Російське інформаційне агентство ІТАР-ТАСС сьогодні повідомило, що в Севастополі українська влада затримала колону бронетранспортерів Чорноморського флоту, що брали участь у репетиції параду, який відбудеться 26 червня з нагоди Дня ВМФ Росії. За даними ІТАР-ТАСС, як і рік тому, сьогодні співробітники українських правоохоронних органів заблокували виїзд з яхт-клубу Чорноморського флоту. Саме сюди прибувають БТРи після висадки з російських військових кораблів під час параду. Керівництво української ДАІ стверджує, що проїзд БТРів по Севастополю нібито не узгоджений з українською владою.

Як повідомило джерело УНІАН, близьке до штабу ЧФ РФ, колона спочатку виїхала з розташування яхт-клубу, але відразу ж зупинилася, після того, як надійшла «внутрішня команда», очевидно, від Військової автоінспекції російського ЧФ РФ.

За інформацією співрозмовника агентства, російські бронетранспортери після висадки під час генеральної репетиції (під час репетиції й самого параду висадка бронетехніки проводиться посеред Севастопольської бухти з великого десантного корабля) попрямували, як це робиться всі роки, в 57-й яхт-клуб ЧФ РФ.

«Які насправді в російських військових були плани – зробити марш по вулицях міста в район бухти Козача, до місця постійної дислокації, що останніми роками зустрічало неприйняття в української влади, або повернути бронетранспортери назад на кораблі – поки невідомо», - повідомило джерело.