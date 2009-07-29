Один чоловік розбився, випавши з 5-го поверху, інший потрапив до реанімації
10:20, 29 липня 2009Крым
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Обставини інцидентів з`ясовуються
Чоловік, 1964 року народження, розбився, випавши з балкона 5-го поверху п`ятиповерхівки в Євпаторії.
Він знаходився в стані алкогольного сп`яніння, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Ще один чоловік вижив після падіння з 5-го поверху будинку в Бахчисараї. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, тупу рану живота і перелом кісток тазу. Постраждалий, 1979 року народження, знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні.
Обставини інцидентів з`ясовуються.
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