Один чоловік розбився, випавши з 5-го поверху, інший потрапив до реанімації

Чоловік, 1964 року народження, розбився, випавши з балкона 5-го поверху п`ятиповерхівки в Євпаторії.

Він знаходився в стані алкогольного сп`яніння, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Ще один чоловік вижив після падіння з 5-го поверху будинку в Бахчисараї. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, тупу рану живота і перелом кісток тазу. Постраждалий, 1979 року народження, знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні.

Обставини інцидентів з`ясовуються.