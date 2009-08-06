У Росії вимагають компенсацію для пораненої на полігоні ЧФ мешканки Севастополя

Міністерство закордонних справ України вручило Росії вербальну ноту у зв’язку із отриманням українською громадянкою поранення під час проведення бойових стрільб підрозділами Чорноморського флоту РФ, повідомила прес-служба МЗС.

31 липня під час проведення стрільб ЧФ на полігоні, який орендується Російською Федерацією, зазнала вогнепального поранення українка Ольга ЛИТВИНЕНКО.

Міністерство розраховує, що російська сторона ретельно розслідує інцидент, притягне до відповідальності винних та компенсує завдані збитки потерпілій.

Цей інцидент, вважають у МЗС, стався через ігнорування положень Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ та правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї.

Ноту в.о. першого заступника міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО вручив тимчасово повіреному у справах Російської Федерації в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

За даними Служби інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, мешканка Севастополя дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти через необережність. Нещасний випадок став можливий через ігнорування застережних написів, встановлених на місці проїзду і проходу на полігон, йдеться у повідомленні прес-служби флоту.