Українсько-російські відносини перебувають у глухому куті - Литвин

Україні і Росії треба визначити поетапні кроки для поліпшення відносин між країнами, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Сьогодні українсько-російські відносини перебувають у глухому куті», - наголосив глава парламенту в Саках в ексклюзивному коментарі кореспондентові УНІАН.

Він відзначив, що призначення нового посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА, можливо, внесе конструктив до відносин між двома країнами, при цьому багато що залежатиме від українських політиків.

«Серйозна розмова буде утруднена, оскільки частина кандидатів (у президенти України) і політиків говоритиме виключно про братські взаємини, а інша (частина) вибудовуватиме лінію конфронтації з Росією, і не буде головної серйозної, продуктивної розмови, визначення етапних кроків наших відносин», - сказав голова Верховної Ради.

Він висловив переконання, що як Росія потребує сильної України, так і Україна потребує сильної Росії. «Гідна Росія - це плюс Україні, гідна Україна - це буде великим плюсом для спокою і динамічного розвитку Росії», - підкреслив ЛИТВИН.

«Я переконаний - іншого шляху просто немає. Якщо українські політики матимуть відчуття реалізму», - відзначив він.