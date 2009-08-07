Литвин сподівається, що з відпустки у робочому режимі його не відкличуть

На даний момент не надходили 150 підписів народних депутатів з ініціативою скликати позачергову сесію парламенту країни, констатує голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Поки 150 підписів не було», - сказав він у ході поїздки до Криму, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Спікер зазначив, що, можливо, зі скликанням позачергової сесії й не варто поспішати, оскільки не виключено, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує зміни до закону про вибори глави держави. «Я думаю, тут, можливо, не треба поспішати. Як я припускаю, буде вето Президента на закон про вибори Президента України», - сказав голова ВР. «Це (закон) дуже чутливий документ. У ньому є особлива політична зацікавленість ряду фракцій. Можливо, після цього, вони (депутати) в такому пакеті (разом із ветованим законом, яким передбачається фінансування підготовки до Євро-2012 за рахунок доходів Нацбанку) пропонуватимуть проводити позачергову сесію», - додав він.

ЛИТВИН нагадав, що за Конституцією позачергову сесію може бути скликано за ініціативою 150 депутатів або Президента України «з чітким визначенням порядку денного». «А в разі непередбачених обставин - я переконаний, їх не буде - Верховна Рада збирається на своє засідання негайно. Я виключаю якісь НП», - сказав спікер.

Він додав, що вже 1 вересня буде відкрито чергову сесію. «Було б бажання працювати», - підкреслив ЛИТВИН.