Одна людина загинула і четверо травмовані в ДТП у Криму

Одна людина загинула і четверо постраждали в результаті зіткнення двох автомобілів на заході Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про аварію надійшла до рятувальників сьогодні о 2.18.

Автомобілі ВАЗ-21010 і ВАЗ-2107 зіткнулися при в`їзді в село Уютне.

Загинув водій «сімки», 1977 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували його тіло з автомобіля.

Четверо людей доставлено до лікарні.