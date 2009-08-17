Військово-патріотичні збори молоді відбудуться в Севастополі

Молодіжний фестиваль «Військово-патріотичний збір» проходитиме з 21 по 24 серпня у Севастополі.

Збір пройде у долині Золота Балка, де відбувалися бойові дії під час Великої Вітчизняної війни.

Це по суті буде військовий табір: учасники житимуть в наметах, готуватимуть їжу на польовій кухні, ознайомляться зі зразками стрілецької зброї, що сьогодні є на озброєнні армії, а також братимуть участь у спортивних та туристичних змаганнях.

Крім того, вони побачать показовий виступ морських піхотинців, зможуть самі розібрати та зібрати автомат, навчитися кидати гранати і використовувати протигаз.

Не залишиться молодь і без культурної програми – організатори обіцяють пісні біля вогнища та концерти військової пісні.

Участь у заході візьмуть понад 350 юнаків і дівчат з 20 регіонів України. До змагань запрошено молодь від 18 років, але для вихованців спортивної асоціації «Тайфун» зробили виключення, тож наймолодшим учасникам зборів – 9 років.

На прес-конференції в УНІАН голова організації «Громадянська позиція», народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що за період становлення незалежної України на заміну системи військово-патріотичного виховання, яка існувала у Радянському Союзі, не запропоновано нічого досконалого та ефективного. За його словами, такі ігри як «Зірниця», що включали молодь в активне життя і віддаляли її від спокус – алкоголю, тютюну, наркотиків, – були втрачені.

Політик переконаний, що подібні заходи потрібно відновити. Проведення військово-патріотичних зборів, на його думку, є великим внеском з боку громадських організацій, який вони роблять без фінансування з боку держави.

Координатор ВГО «Громадський рух «За Майбутнє» Михайло ХАРЕЧКО повідомив, що це вже другий етап військово-патріотичного збору, організованого двома громадськими організаціями. Перший відбувся 1-3 травня на Київщині.

Голова Центрального виконавчого комітету ВГО «Громадський рух «За Майбутнє» Ольга ШЕВЧЕНКО повідомила, що цього разу надійшла дуже велика кількість заявок, тож вони повинні були навіть відмовляти бажаючим.

Як підкреслили організатори, військово-патріотичний збір, проведений у травні, показав, що українська молодь скучила за активним відпочинком. Тому вони пообіцяли й надалі розвивати проект та залучати до нього якомога більше молодих людей.