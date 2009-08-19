Ющенко спілкувалися з тваринами, варив юшку та вирізав з дерева

Вік­тор Ющенко завчасно перервав свою відпустку і вчора з’явився на робочому місці на Банковій. У першій половині дня Президент зустрівся з головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. А сьогодні Ющенка чекають на Полтавщині — він прибуде на відкриття «Сорочинського ярмарку», який відвідує щороку.

Свою відпустку Президент також провів «без відриву від виробництва». У перших числах серпня він здійснив робочу поїздку на Одещину, мав серію зустрічей з представниками центральної та кримської влади, працював над документами.

Як і завше, Віктор Ющенко вирішив відпочивати в Україні, на державній дачі в Мухалатці. Разом із ним до Криму вирушили дружина Катерина та троє молодших дітей. Пізніше на кілька днів приїхала і старша донька Віталіна зі своєю малечею.

Перебуваючи біля моря, Віктор Андрійович не міг проминути нагоди поплавати. А от пасивно пектися на сонці — не в його стилі. Тож, за інформацією «УМ», коли випадала вільна хвилина, Ющенко брався за інструменти. Як відомо, Віктор Андрійович, окрім малярства та ліплення з глини, ще й непогано вирізає з дерева. Останньому ремеслу він і присвячував немало часу у відпустці. Хто бачив вироби президентського різця, кажуть, що їх хоч і зараз на виставку народних майстрів виставляй. А вечорами Президент залюбки готував вечерю для всієї родини. Меню від Віктора Андрійовича — це рибна юшка, козацька та польова каша, овочеве рагу.

Встигла родина Ющенків і дещо подивитися в багатому на цікаві місця Криму. Разом із дітьми В.Ю. минулої суботи відвідав ялтинський зоопарк «Казка». Тут родина Ющенків буває щоразу, коли відпочиває в Криму. В звіринці, за словами директора «Казки» Олега Зубкова, Ющенки гуляли та «спілкувалися» з тваринами майже півдня. Зокрема, гості побачили нових звірів, яких нещодавно завезли взамін тих, котрих зловмисники потруїли на початку року.

А позавчора главу держави могли бачити у Бахчисараї. Тут Ющенки провели майже цілий день. Як розповів «УМ» директор Бахчисарайського історико–культурного заповідника Євген Петров, Президент буває у них не вперше. Цьогоріч Віктор та Катерина Ющенки з друзями вирішили вдруге відвідати Мангуп–Кале — старовинне печерне місто, що було колись столицею княжества Феодоро. Багаторічний дослідник цієї пам’ятки, викладач Сімферопольського держуніверситету Олександр Герцен провів гостям екскурсію, показав найновіші знахідки, що були зроблені під час цьогорічних розкопок. Також об’єктом уваги президентської родини став Зинджерли–медресе (мусульманське духовне училище початку XVI сторіччя), де нещодавно було здійснено масштабну реставрацію силами українських та турецьких учених. А ще Ющенків зацікавило містечко ремісників, де сучасні умільці намагаються відновити стародавні ремесла. Тут виготовляють і продають неперевершені ювелірні прикраси, вироби з металу та каменю, розшиті золотом речі. В містечку майстрів гості проходили близько півтори години та придбали на пам’ять сувеніри.

Ліна КУШНІР, Україна молода