Єврокомісія має намір відкрити в Криму агентство розвитку регіону
Пріоритети - курорти та аграрний сектор
Єврокомісія має намір відкрити в Криму Агентство регіонального розвитку.
Як повідомили у прес-центрі Верховної Ради автономії, про це сказав голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з головою кримстького парламенту Анатолієм ГРИЦЕНКОМ і головою уряду республіки Віктором ПЛАКИДОЮ.
За словами ТЕЙШЕЙРИ, пріоритетом діяльності агентства буде розвиток курортно-туристичної галузі і аграрного сектору регіону.
«Єврокомісія дуже високо оцінює потенціал Автономної республіки Крим, тому наші фахівці готові поділитися своїми знаннями і досвідом, які сприятимуть розвитку економіки Криму, залучать у регіон європейські інвестиції», - підкреслив глава Представництва Єврокомісії.
Він також зазначив, що найближчим часом мають бути визначені пріоритетні напрямки сфери діяльності Єврокомісії в Криму, а також аспекти їх реалізації.