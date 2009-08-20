Єврокомісія має намір відкрити в Криму агентство розвитку регіону

Єврокомісія має намір відкрити в Криму Агентство регіонального розвитку.

Як повідомили у прес-центрі Верховної Ради автономії, про це сказав голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з головою кримстького парламенту Анатолієм ГРИЦЕНКОМ і головою уряду республіки Віктором ПЛАКИДОЮ.

За словами ТЕЙШЕЙРИ, пріоритетом діяльності агентства буде розвиток курортно-туристичної галузі і аграрного сектору регіону.

«Єврокомісія дуже високо оцінює потенціал Автономної республіки Крим, тому наші фахівці готові поділитися своїми знаннями і досвідом, які сприятимуть розвитку економіки Криму, залучать у регіон європейські інвестиції», - підкреслив глава Представництва Єврокомісії.

Він також зазначив, що найближчим часом мають бути визначені пріоритетні напрямки сфери діяльності Єврокомісії в Криму, а також аспекти їх реалізації.