Червоненко мріє в 2010 році провести в Ялті етап чемпіонату світу з ралі

Перегони «Ялта-ралі-2009», які заплановано на 11-13 вересня в Криму, буде проведено на високому рівні, попри складну економічну ситуацію в країні.

Про це повідомили в прес-службі мерії Ялти з посиланням на ініціатора проведення ралі Євгена ЧЕРВОНЕНКА.

«Він повідомив, що, попри важку економічну ситуацію, ухвалено рішення провести етап Кубка Європи в Ялті на високому рівні. Проведення цього етапу відкриває пряму дорогу для проведення наступного року в Ялті етапу Чемпіонату світу з ралі. А це, за словами ЧЕРВОНЕНКА, гарантує приїзд до Ялти близько 300 тисяч любителів ралі з усіх країн світу», - відзначили в мерії.

Цього року траса перегонів буде складнішою, ніж раніше. Цього вимагають міжнародні правила проведення таких змагань.

«Однією з ділянок траси стане складний спуск з гори Ай-Петрі до Ялти, - відзначили в прес-службі мерії. - Загалом планується 250 швидкісних ділянок загальною протяжністю 237 км, а загальна протяжність всієї траси ялтинського ралі - 631 км».

Організатори збираються передбачити спеціальні місця для глядачів на всіх швидкісних ділянках траси. «Про них наперед буде повідомлено в ЗМІ. До цих спеціально відведених місць не можна буде діставатися на особистих автомобілях, з метою безпеки для самих глядачів і учасників ралі бажаючих побачити перегони підвозитимуть до відведених для перегляду місць на мікроавтобусах», - відзначили в прес-службі.

Крім перегонів на жителів і гостей Ялти чекають вечірні концерти на набережній. Планується, що там виступлять групи «Океан Ельзи», «Ляпіс Трубецькой», Наталія МОГИЛЕВСЬКА й інші.

ЧЕРВОНЕНКО сказав, що на ралі приїдуть багато VIP-гостей й іноземних журналістів. «Ми робимо особливий наголос на рекламу ялтинського ралі і самої Ялти в західних засобах масової інформації», - відзначив він.