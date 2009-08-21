МНС врятувало у відкритому морі в Криму серфінгістку з Росії

Рятувальники надали допомогу туристці з Москви, яку на дошці для серфінгу віднесло на відстань близько двох кілометрів у море на заході Кримського півострова.

Як повідомили у прес-службі управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, надзвичайна пригода сталася в селищі міського типу Заозерне неподалік від Євпаторії.

З рятувальної станції МНС у море для надання допомоги вийшов катер. Москвичку підняли на його борт і доставили на берег. Медичної допомоги 31-річна серфінгістка не потребувала.

Крім того, в селищі Заозерне бійці МНС врятували трьох туристів з Івано-Франківської області, яких на надувному матраці віднесло на 1,5 кілометра у море. Курортників підняли на борт катера і доставили на берег.