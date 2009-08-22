Більшість українців підтримують незалежність і готові її захищати

Більшість українців не лише підтримують незалежність країни, але й готові її захищати у разі зовнішньої військової загрози.

Такі результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова напередодні 18-ї річниці Незалежності України, які публікує тижневик «Дзеркало тижня» (№31 від 22-28 серпня 2009 року).

Якби референдум відбувався сьогодні, то незалежність країни підтримало б 52% українців - стільки ж, скільки і в серпні минулого року. Проти незалежності проголосували б 25% (минулого року - 22%). Решта 23% - або не визначилися, або на референдум не пішли б (у серпні 2008 р. - 26%).

Прихильники незалежності становлять більшість в кожному регіоні країни. На Заході їх - 86% проти 4% тих, хто не підтримав би незалежність, у Центрі - 52% проти 25%, на Сході - 41% проти 35%, на Півдні - 36% проти 32%.

Готовність захищати країну у разі військової небезпеки виявили 63% громадян - від 65% на Заході (проти 18%, які не готові захищати) до 58% на Півдні (проти 20%). При цьому до захисту країни готові 68-70% українців віком 18-39 років.

При викладенні результатів використовувався наступний регіональний розподіл країни: Схід - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області; Захід - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр - Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь - АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

Опитування проведено соціологічною службою Центра Разумкова 20-28 липня 2009 року. Опитано 2006 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.