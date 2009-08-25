Тимошенко подарує бенгальську тигрицю зоопарку в Ялті (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір передати зоопарку «Казка» в Ялті бенгальську тигрицю, яку їй подарували організатори та учасники XI Всеукраїнського благодійного фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську Херсонської області.

«Я передам її в Ялтинський зоопарк, де загинули декілька тварин від отруєння, і постійно піклуватимуся про неї, щоб було, що показати нашим дітям, щоб це було щасливим талісманом для нашої України», - сказала прем`єр.

Зоопарк «Казка» створено в 1995 році Олегом ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. Нині у звіринці налічується більш як 700 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.