Яценюк втирається в довіру до кримчан

У 2010 році випускникам кримських шкіл за бажанням має бути надана можливість складати зовнішнє тестування якості освіти російською мовою, вважає народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Я запросив (будучи спікером Ради) до себе директора Центру незалежного оцінювання, і ми фактично у кабінеті голови парламенту замислили модель, яким чином проводити зовнішнє незалежне тестування, у тому числі і російською мовою. Підтримали це і президент, і прем`єр-міністр. Думаю, що і в 2010-му доведеться робити це саме», - сказав ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Сімферополі.

На його думку, випускники в деяких регіонах країни, зокрема у Криму, поки не готові до проходження тестів державною - українською - мовою.

«Колись настане період, коли ми зможемо остаточно відійти від двомодельної системи зовнішнього тестування щодо мови, але ми поки до цього не готові. Якщо ми не готові, отже, ще продовжуватимемо (практику оцінювання російською мовою) для специфічних регіонів, і таким регіоном є Крим», - заявив лідер «Фронту змін».

У Криму цього року працюватимуть 616 загальноосвітніх навчальних закладів, з них в 7 навчання ведеться виключно українською мовою, в 15 - кримськотатарською. При цьому в автономії є школи з двома-трьома мовами навчання.