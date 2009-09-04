У Криму у лікарнях через отруєння вже 126 дітей

126 дітей віком від 1,9 до 7 років з восьми дитячих садочків міста Джанкой (Крим) - №№ 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38 госпіталізовано станом на 14.00 п’ятниці.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Попередній діагноз - гастроентероколіт.

Легкий перебіг захворювання мають 97 дітей, середнього ступеню важкості - 28 дітей, 1 дитина в реанімаційному відділенні, її стан стабільний.

Триває розслідування причин отруєння. Проведені відбори проб на бактеріологічне дослідження об`єктів навколишнього середовища: харчові продукти (добові проби - 6 проб, 4 проби - сире яйце, м`ясо, сира продукція, печінка, стегно куряче), крім того, узяті змиви з робочих поверхонь - 110 проб, а також для контрольного дослідження вода питна - 1 проба.

Попередні результати будуть одержані в суботу, 5 вересня.

Перша дитина була госпіталізована в стаціонар Джанкойської інфекційної дитячої лікарні о 8.00 третього вересня з проявами: температура, пронос, блювота.