У лікарні Джанкою підготовлено 250 ліжок

Кількість госпіталізованих дітей у кримському місті Джанкой з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» зросла до 137 чоловік.

«На 16-ту годину – 137 чоловік», – повідомив по телефону кореспонденту УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я Криму Сергій ГАВРИЛЕНКО.

Серед 137 дітей одна дитина – у тяжкому стані, в реанімації. 39 дошколят перебувають у стані середньої тяжкості (з них інтенсивне лікування проходять 35 чоловік), 97 – легкого ступеню.

Госпіталізовані діти з 8 дитсадків – № 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38.

«Завдання медиків – максимально виявити (дітей з нездужанням), хай їх буде максимально багато, але кожен має бути на обліку», – зазначив ГАВРИЛЕНКО, додавши, що якщо «когось ми зараз не виявимо», то завтра дитина може бути у тяжкому стані.

У джанкойській лікарні, куди привозять дітей, достатньо медикаментів, розчинів і ліжок. «В цілому про всяк випадок підготовлено 250 ліжок», – сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, першу дитину було госпіталізовано до лікарні о 8-й годині 3 вересня з симптомами: температура, пронос, блювота.

Триває розслідування причин отруєння. За фактом отруєння дітей прокуратура порушила кримінальну справу.

На місце події прибули міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр охорони здоров`я АР Крим Сергій ДОНІЧ, комісія МОЗ України з розслідування причин інциденту.

Крім того, у зв`язку з інцидентом Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генпрокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ невідкладно організувати розслідування для з`ясування причин, що привели до надзвичайної ситуації, і вжити відповідних заходів реагування.