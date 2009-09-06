Троє росіян загинули в ДТП у Криму
10:50, 06 вересня 2009Крым
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Зіткнулися легковик та мікроавтобус
Троє громадян Росії загинули і двоє постраждали внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса в Криму.
Як повідомили у прес-службі МНС України, аварія сталася напередодні на автошляху Сімферополь – Керч біля села Черемисівка Білогірського району.
Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ, у якому перебували 5 громадян Росії, і «Мерседес».
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб, ще двоє з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
Усього за добу на території України зареєстровано 129 ДТП, у яких загинули 22 і травмовані 153 особи.
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