Троє росіян загинули в ДТП у Криму

Троє громадян Росії загинули і двоє постраждали внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса в Криму.

Як повідомили у прес-службі МНС України, аварія сталася напередодні на автошляху Сімферополь – Керч біля села Черемисівка Білогірського району.

Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ, у якому перебували 5 громадян Росії, і «Мерседес».

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб, ще двоє з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Усього за добу на території України зареєстровано 129 ДТП, у яких загинули 22 і травмовані 153 особи.