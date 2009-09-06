Масове отруєння дітей у Джанкої викликав кефір

Причиною масового отруєння вихованців восьми з дев`яти дитячих садків кримського міста Джанкой став кефір, привезений із молокозаводу Генічеська (Херсонська область).

«Тепер ми точно знаємо, що кефір був інфікований збудником дизентерії того ж самого виду, який було виділено від хворих (дітей)», - повідомила сьогодні на прес-конференції в Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, вона підкреслила, що кефір був єдиним продуктом, який перед вживанням дітьми не проходив термічну обробку. Підозри медиків із самого початку лягли саме на нього.

Генічеський молокозавод було закрито в ніч на 4 вересня - тобто, після початку надходження дітей до лікарні Джанкоя. Наразі на заводі працюють фахівці, які з`ясовують, яким чином збудник інфекції міг потрапити в продукт.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО, цей завод працює близько десяти років, а продукцію в дитсадки Джанкоя постачає, оскільки виграв тендер.

МУХАРСЬКА зазначила, що кефір із молокозаводу надходив не лише в Джанкой, але й в інші міста Криму та Херсонської області. Разом із тим, сказала вона, партії були невеликими, в даний час у інших регіонах спалахів захворювань не зафіксовано.

Фахівці також повідомили, що Генічеський молокозавод – це невелике підприємство.

За даними на сьогоднішній день, у лікарні Джанкоя на лікуванні перебувають 138 дітей, ще 54 дитини виписано. Таким чином, загалом до лікарні потрапили 192 дитини. Сьогодні після обіду планується виписати ще близько 60 дітей. Вони продовжуватимуть лікування вдома під спостереженням лікарів. Батьків забезпечують інформацією по догляду за дитиною, а також розповідають про те, якої дієти мають дотримуватися дошкільнята.

Перша дитина потрапила до лікарні Джанкоя вранці 3 вересня. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. У місті працювала урядова комісія, що з`ясовувала причини події.