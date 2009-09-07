СЕС Генічеська чекає на результати аналізів кефіру

У місті Генічеськ Херсонської області призупинено роботу молочного цеху, продукція якого поставлялася в дитячі сади Джанкоя (Крим). Зразки продукції підприємства направлено на вивчення в центральну лабораторію СЕС у Києві.

Як повідомили у санепідстанції Генічеського району, результати аналізів буде отримано через 2 дні. До того моменту в Генічеській СЕС не готові заявляти про те, що причиною отруєння дітей у Джанкої стала продукція саме цього молочного цеху.

Молочний цех у Генічеську є дочірнім підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Ізумрудний».

Упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 вихованців восьми дошкільних закладів Джанкоя.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір з Генічеська, який «був інфікований збудником дизентерії того ж самого виду, який було виділено від хворих (дітей)».