Севастополь вимагає зберегти в Конституції норму про свій спецстатус

Севастопольська міська рада вимагає від Верховної Ради негайно прийняти закон «Про місто-герой Севастополь» і зберегти в Конституції України норму про спеціальний статус міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в заяві міськради, прийнятій сьогодні на черговій сесії.

«Ми вимагаємо, щоб у будь-якому запропонованому варіанті Конституції України було чітко прописано спеціальний статус нашого міста й негайно прийнято закон України «Про місто-герой Севастополь», - сказано в документі.

Депутати міськради зазначають, що «в запропонованому проекті Конституції України до системи адміністративно-територіального устрою України Віктор ЮЩЕНКО не включив місто Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю. Замість чіткого визначення статусу міста-героя Севастополя в проекті президентської Конституції є досить розпливчасте формулювання про те, що «міста з визначеною законом кількістю жителів можуть прирівнюватися за статусом до області або району».

На думку депутатів міськради, в такому формулюванні «йдеться, в першу чергу, про «міста-мільйонники», тому тим самим Севастополь позбавляють його спеціального статусу».

«Той факт, що Віктор ЮЩЕНКО не включив Севастополь до переліку регіонів України, підтверджує раніше висловлену ним позицію про включення Севастополя до складу Автономної Республіки Крим і є показником ставлення глави держави до нашого міста», йдеться в заяві міськради.

Депутати також вважають, що «спеціальний статус Севастополя, як міста загальнодержавного значення, обумовлений особливостями його історичного, соціально-економічного й культурного розвитку; особливостями адміністративно-територіального устрою як міста-регіону, до складу якого входять місто Інкерман, селище міського типу Кача і 29 сіл; тимчасовим розташуванням на території міста військових частин і підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації».

Виходячи з цього, депутати Севастопольської міськради, посилаючись на думку територіальної громади міста, висловили категоричну незгоду із запропонованими поправками до Конституції й зажадали від Президента України «переглянути підхід до визначення статусу та адміністративно-територіального устрою Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, раніше про необхідність зберегти за Севастополем передбачений нині чинною Конституцією України спеціальний статус висловлювався також голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.