Москаль атакує кримського спікера

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ звертається до лідерів партій з проханням відкликати зі складу Верховної Ради автономії депутатів, пов`язаних з криміналітетом.

Про це говориться в повідомленні прес-служби міліції Криму, розміщеному сьогодні на офіційному сайті відомства.

МОСКАЛЬ «висловив надію, що на наступних виборах кримчани дадуть відповідну оцінку тим політичним силам, які, незважаючи на гіркий досвід, знову включать до своїх виборчих списків представників криміналітету».

МОСКАЛЬ направив на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівника Секретаріату глави держави Віри УЛЬЯНЧЕНКО звернення «про критичну ситуацію», що склалася в кримському парламенті, де, на його думку, «ряд депутатів є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами, що має негативний вплив на політичні і соціально-економічні процеси в автономії».

«Серед них виділяються своєю «активною позицією» Олександр МЕЛЬНИК, Ігор ЛУКАШЕВ, Микола КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, добре відомі кримчанам з часів «бандитського Криму». Досі не виключено з депутатського корпусу Рувіма АРОНОВА, якого засуджено за скоєння злочинів і притягнуто в даний час до кримінальної відповідальності за бандитизм», - говориться в повідомленні прес-служби міліції.

На думку МОСКАЛЯ, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО «не тільки не вживає жодних заходів щодо очищення кримського парламенту від криміналітету», але й підтримує з такими депутатами «тісні дружні стосунки, покриває їхню протиправну діяльність».

«Геннадій МОСКАЛЬ просить вищих посадовців держави не здійснювати прийом спікера Верховної Ради Криму, який останнім часом став частим гостем у «високих кабінетах» центральної влади. Подібні зустрічі з Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, який представляє частину депутатського корпусу, що скомпрометували себе в очах місцевого населення, дискредитують як вищих посадовців держави, так і державні інституції, які вони представляють», - вважають у кримському управлінні МВС.