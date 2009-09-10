Ющенко наказав залучити інвестиції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Раді міністрів Криму за півроку розробити стратегію залучення інвестицій в розвиток міст і районів автономії. Про це мовиться в указі глави країни.

ЮЩЕНКО вимагає ввести щоквартальний розгляд на колегіях кримського уряду і райдержадміністрацій «проблемних питань» у сфері залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку республіки.

Глава держави закликає «визначати осіб, відповідальних за супровід інвестиційних проектів».

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Радміну в місячний термін розробити і затвердити план заходів щодо залучення інвестицій для стабільного водопостачання сільських населених пунктів автономії.

У двомісячний строк уряд республіки має забезпечити підготовку інвестиційних проектів у рекреаційній сфері (зокрема щодо освоєння західного узбережжя Криму) та угод про будівництво сміттєпереробних підприємств (полігони твердих побутових відходів у Алушті, Ялті, Феодосії).

Президент доручив Раді міністрів разом із Державним агентством України з інвестицій та інновацій вживати за участю Національної академії наук держави заходів щодо подальшого технологічного розвитку регіону (зокрема, у сфері енергоефективності та енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії).