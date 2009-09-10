У Керчі незаконно приватизовували та розпродали дитячий садок

У перевищенні посадових повноважень підозрюються посадові особи державного підприємства, які розпродали в Керчі ввірене їм майно на півмільйона гривень, незаконно реалізувавши будівлі готелю та дитячого садку.

"Вони діяли в обхід закону, не лише порушивши процедуру, передбачену законом у разі банкрутства підприємства, але й провели відчуження об`єкту, який взагалі не підлягає приватизації. Будівлі дитячих дошкільних установ, згідно із законом, повинні передаватися до комунальної власності", - заявила прес-служба прокуратури Криму.

Наглядове відомство Керчі порушило кримінальну справу за фактом незаконної приватизації держмайна.

Покупець дитсадка, який придбав приміщення дошкільної установи за умовою, що створить там центр для дітей і молоді, а замість цього "реалізував його по частинах", відповідатиме за статтею "недотримання умов щодо приватизації майна".