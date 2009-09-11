Арештований підозрюваний у вбивстві віце-прем`єра Криму Сафонцева

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева, повідомляє AFP.

За даними агентства, 33-річний громадянин України Олег Єремєєв був арештований у четвер, 10 вересня, в місті Лас-Пальмас, адміністративному центрі іспанського острова Гран-Канарія.

Подробиці затримання не повідомляються.

Уродженець Керчі підозрюється в тому, що саме він був безпосереднім виконавцем замовного вбивства Олександра Сафонцева, здійсненого 5 лютого 1998 року.

За версією українського слідства, Єремєєв заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі "Таврія" у Сімферополі. Від вибуху Сафонцев одержав численні тяжкі поранення і помер у лікарні.

AFP з посиланням на Інтерпол повідомляє, що Єремєєв, який кілька років перебував у міжнародному розшуку, неодноразово уникав арештів, оскільки постійно змінював своє місцезнаходження, зокрема, наймаючись матросом на різні торговельні судна.

Агентство не уточнює, коли Єремєєв буде виданий українській владі.

В Україні про розкриття резонансної кримінальної справи було оголошено в 2005 році. МВС України заявило, що вбивство кримського віце-прем`єра організувало керченське злочинне угрупування. Були затримані 20 фігурантів справи, з них троє були засуджені. Українські слідчі тоді ж заявили, що їм відомі замовники, але їх імена не оприлюднені досі, повідомляє Лента.ру.