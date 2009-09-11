Підозрюваного у вбивстві віце-прем`єра Криму арештували на Канарах

Українська міліція підтверджує арешт в Іспанії підозрюваного у скоєнні у 1998 році вбивства тодішнього першого віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева.

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ підтвердив УНІАН повідомлення західних ЗМІ.

«Не применшуючи ролі іспанської поліції, я хочу сказати, що останніми днями ми через Інтерпол були з ними (поліцейськими) на постійному зв`язку, ми інформували про пересування корабля, на якому він (підозрюваний) переміщався, ми фіксували його розмови з родичами», – сказав МОСКАЛЬ.

Він відзначив, що поліція мала «тільки одне технічне завдання» – затримати підозрюваного.

МОСКАЛЬ заявив, що підозрюваний у скоєнні вбивства наймався на різні флоти моряком, але правоохоронцям вдалося його знайти. «Довго від нас ховався», – додав начальник міліції.

Питанням екстрадиції затриманого опікується Генеральна прокуратура України.

На запитання, чи живі замовники вбивства Сафонцева, МОСКАЛЬ відповів: «Я хотів би давно їх бачити у труні, але, на жаль, вони живі».

AFP повідомило про арешт в місті Лас-Пальмас підозрюваного у вбивстві Сафонцева.

За даними агентства, 33-річного громадянина України Олега ЄРЕМЄЄВА було заарештовано у четвер, 10 вересня. ЄРЕМЄЄВА підозрюють в тому, що саме він був безпосереднім виконавцем замовного убивства Сафонцева у 1998 році.

За версією українського слідства, ЄРЕМЄЄВ заклав бомбу з дистанційним керуванням в урну на турбазі «Таврія», розташованій в Сімферополі. При вибуху Сафонцев одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

Основною версією замовного вбивства вважається усунення конкурента в ході передвиборної кампанії.