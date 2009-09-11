Більш як 4,5 млн. чоловік відпочили в Криму з початку року.

Кількість відпочиваючих, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 12,7%, говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму автономії.

При цьому кількість людей, які прибули до автономії різними видами транспорту, становила близько 4,95 млн. чол., повідомили у профільному міністерстві.

Сьогодні в Криму працюють 425 здравниць, коефіцієнт заповнюваності становить 61,1% (минулого року в цей час функціонувало на 17 курортних установ більше, заповнюваність була 68,4%), організовано там відпочили майже 842 тис. чол. (на 17,4% нижче, ніж за аналогічний період минулого року), повідомляють виконкоми і райдержадміністрації курортних регіонів.