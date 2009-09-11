«Театр. Чехов. Ялта»

16:35, 11 вересня 2009
Крым
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Роботи представлять 8 країн

II Міжнародний фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» відбудеться 12-18 вересня в Криму.

«Театр. Чехов. Ялта» – це новий, сучасний проект, що йде в ногу з часом, який об`єднує в собі міжнародний фестиваль і професійний театр. Це своєрідний чемпіонат театрів, що включає показ кращих творчих досягнень в галузі театрального мистецтва», – повідомили в Ялтинському театрі імені Чехова, який проводить фестиваль.

Свої спектаклі публіці представлять театри України, Білорусі, Росії, Молдови, Латвії, Литви, Німеччини і Мексики.

Рівень акторської майстерності, художню цінність, гармонійне поєднання ідеї та стилю, розробленість задуму, образів і персонажів оцінюватиме журі під головуванням директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса – Неллі КОРНІЄНКО.

Серед почесних гостей II фестивалю «Театр. Чехов. Ялта» очікуються популярні актори Лев ДУРОВ та Ігор КОСТОЛЕВСЬКИЙ, драматурги, театральні критики, політична еліта.

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